Boeren blokkeren distributiecentrum Jumbo Breda, waren bij huis Jumbo-directeur

"Van Eerd heeft contact gezocht met het CBL en we zijn benieuwd naar de reactie. Wat ik hoop is dat hij met een toezegging komt voor een beter verdienmodel. En anders dat we op korte termijn duidelijkheid krijgen."

Een tiental boeren stond vanochtend ook bij het huis van Jumbo-directeur Van Eerd in Heeswijk-Dinther. De politie liet weten dat de sfeer gemoedelijk was. Uiteindelijk hadden de boeren een gesprek van een kwartier met Frits van Eerd, schrijft Omroep Brabant . Een van de actievoerders, Kees Schoenmakers, vond het "een goed gesprek".

Boeren zijn rond 04.00 uur vanochtend begonnen met een nieuwe actie bij een distributiecentrum van een supermarkt. Ze blokkeren met tientallen trekkers de in- en uitgang van het distributiecentrum van Jumbo in Breda.

De boeren vinden onder meer dat de supermarkten te weinig voor hun producten betalen. "Jumbo zet alles en iedereen onder druk en haalt desnoods levensmiddelen uit het buitenland en dat levert ons niks op", zegt een van de actievoerders, Johannis de Lorm uit Almerk, in een radioprogramma van Omroep Brabant .

Online boodschappen

Dit weekend werden er op meerdere plekken in het land ook al blokkadeacties gehouden, onder meer bij een bevoorradingscentrum van Jumbo in Raalte en een distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam.

Behalve betere prijzen voor hun producten willen ze ook een speciaal keurmerk voor landbouwproducten en protesteren ze tegen de stikstofwetgeving.

Albert Heijn liet gisteren naar aanleiding van een protest bij een distributiecentrum in Zaandam weten niet in gesprek te gaan "met groeperingen die zich niet aan gemaakte afspraken houden".

Rechter

Brancheorganisatie CBL sommeerde Farmers Defence Force (FDF) dit weekend om te stoppen met het blokkeren van distributiecentra, zo meldt FDF. Volgens de boerenactiegroep dreigt het CBL naar de rechter te stappen en de schade op FDF en de leden te verhalen, maar het CBL wil dit niet bevestigen.

FDF zegt niet achter de blokkades te zitten. Verder heeft de actiegroep de boeren ontraden om bij distributiecentra te demonsteren.

Landelijke afspraken

Burgemeester Snijders van Zwolle wil dat er gezamenlijke, landelijke afspraken komen over de handhaving rond de boerenprotesten. Ook in Zwolle was er afgelopen weekend een blokkade bij een distributiecentrum.

De Zwolse burgemeester vindt de blokkades onverantwoord in deze coronatijd, omdat mensen die niet naar de supermarkt kunnen door deze acties hun online bestelde boodschappen soms niet op tijd krijgen.