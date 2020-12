Blokkade boeren van distributiecentrum Jumbo Breda, waren bij huis Jumbo-directeur

Boeren met trekkers bij het huis van Jumbo-directeur Van Eerd - Gabor Heeres/SQ Vision

Boeren zijn rond 04.00 uur vanochtend begonnen met een nieuwe actie bij een distributiecentrum van een supermarkt. Tot 10.00 uur blokkeerden ze met tientallen trekkers de in- en uitgang van het distributiecentrum van Jumbo in Breda, meldt Omroep Brabant. Een tiental boeren stond vanochtend ook bij het huis van Jumbo-directeur Van Eerd in Heeswijk-Dinther. De politie liet weten dat de sfeer gemoedelijk was. Uiteindelijk hadden de boeren een gesprek van een kwartier met Frits van Eerd, schrijft Omroep Brabant. Een van de actievoerders, Kees Schoenmakers, vond het "een goed gesprek". "Van Eerd heeft contact gezocht met het CBL en we zijn benieuwd naar de reactie. Wat ik hoop is dat hij met een toezegging komt voor een beter verdienmodel. En anders dat we op korte termijn duidelijkheid krijgen."

Demonstrerende boeren bij woning directeur Jumbo - NOS

De boeren vinden onder meer dat de supermarkten te weinig voor hun producten betalen. "Jumbo zet alles en iedereen onder druk en haalt desnoods levensmiddelen uit het buitenland en dat levert ons niks op", zegt een van de actievoerders, Johannis de Lorm uit Almerk, in een radioprogramma van Omroep Brabant. Verder zegt De Lorm dat er tegen 04.00 uur al honderd tractoren op het terrein van Jumbo stonden. Ze willen een gesprek met een woordvoerder van het supermarktconcern. Eerder zullen ze niet vertrekken. Personenauto's kunnen wel gewoon langs de blokkade, meldt de regionale omroep. Minister Schouten van Landbouw is niet te spreken over de acties bij Jumbo. "Het moet wel volgens de regels gebeuren, hier worden mensen geraakt in hun werk, en ook mensen die hun boodschappen willen doen." De minister vindt de aanpak van dergelijke acties een zaak van de veiligheidsregio.