'Tien procent ov-reizigers weigert mondkapje' • Witte-Huis-medewerkers krijgen geen voorrang

Witte-Huis-medewerkers krijgen toch niet als eersten het corona-vaccin. President Trump heeft een richtlijn teruggedraaid waarin staat dat topambtenaren voorrang krijgen bij het vaccineren.

Eerder meldden bronnen bij het Witte Huis dat hoge ambtenaren het Pfizer-vaccin als een van de eersten krijgen. Dat zou ervoor moeten zorgen dat de medewerkers door kunnen blijven werken.

Trump zet daar nu een streep door, heeft hij op Twitter laten weten. "Mensen die in het Witte Huis werken, zouden het vaccin iets later moeten krijgen, tenzij dit specifiek nodig is", zei Trump in een tweet. "Ik heb gevraagd om deze aanpassing door te voeren."

Vanaf vandaag wordt het Pfizer-vaccin gedistribueerd in de VS. De eerste doses zijn bestemd voor mensen die werken in de gezondheidszorg en oudere mensen in verpleeghuizen. Zij kunnen op 145 plekken terecht.

Trump zegt dat er voor hem nog geen afspraak staat gepland om gevaccineerd te worden. "Maar kijk ernaar uit om dit op het juiste moment te doen", zegt hij op Twitter.