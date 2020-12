Na 'intelligente' en gedeeltelijke nu harde lockdown • Basis- en middelbare scholen dicht

Premier Rutte maakt vanavond aanvullende coronamaatregelen bekend. Alles wijst erop dat er een verzwaring aankomt, maar over de invulling is nog weinig bekend. Het kabinet hakt in de loop van de dag knopen door. "Het gaat om vergaande maatregelen. Daar moet nog een strijd over worden uitgevochten", zei politiek verslaggever Xander van der Wulp in het NOS Radio 1 Journaal.

Bijna zeker is dat niet-essentiële winkels, zoals kledingzaken en tuincentra, dichtgaan. Deze winkels bleven tot nu toe open in deze crisistijd. Voor pretparken, musea en bioscopen dreigt opnieuw sluiting. Of contactberoepen als de kapper ook weer stil komen te liggen, is afwachten. Onduidelijkheid is er ook over scholen.

Van der Wulp vindt het opmerkelijk dat er vooraf nog niks is uitgelekt. "De opdracht is duidelijk: de luiken moeten dicht blijven", zei hij. "Het kabinet wil zo de urgentie terugbrengen in het land. Ze willen dat veel mensen naar de persconferentie gaan kijken."

Om 12.00 uur worden de fractievoorzitters uit de Tweede Kamer geïnformeerd. Ook hun zal gevraagd worden niets te lekken.

Verscherping maatregelen verwacht, maar onduidelijk hoe we de Kerstdagen ingaan