Extra ministerraad over strengere maatregelen • '10 procent ov-reizigers weigert mondkapje'

Het aantal treinreizigers komt dit jaar uit op minder dan de helft van vorig jaar, staat in de eindejaarsprognose van de Nederlandse Spoorwegen. Gemiddeld zaten er dit jaar 580.000 mensen per dag in de trein, tegen 1,3 miljoen per dag in 2019. De oorzaak van de enorme terugval in het aantal reizigers is de coronacrisis, waardoor veel thuisgewerkt wordt. In januari en februari lag het aantal reizigers nog wel hoger dan het jaar ervoor. In april was dat nog maar 9 procent.

Op de korte termijn is het hoofdzaak dat we iedereen die in de trein zit veilig blijven vervoeren, zei NS-president-directeur Marjan Rintel in het NOS Radio 1 Journaal. Voor volgend jaar ligt de prioriteit bij het terugkrijgen van de passagiers. "Daar bereiden we ons zeer op voor."

Mogelijk gaan in de toekomst veel meer mensen thuiswerken en nog maar een paar dagen per week naar kantoor. Rintel wil voorkomen dat iedereen dat tegelijkertijd op dinsdag en donderdag gaat doen, waardoor er 'hyperspitsen' ontstaan. Ze wil daar met de grote werkgevers afspraken over maken, zodat de treinreizigers over de week worden gespreid.

