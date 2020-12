Berusting en onbegrip over nieuwe maatregelen • 8496 nieuwe besmettingen

Nederland en Duitsland krijgen te maken met veel strengere coronaregels, maar in België zal dat nog niet gebeuren. Belangrijkste reden is dat de regels in België al vrij streng zijn: een groot deel van de Belgen mag na 22.00 uur niet meer de straat op, mensen mogen nog maar één persoon thuis ontvangen (dat moet bovendien altijd dezelfde zijn) en alle horeca is dicht. Die maatregelen hebben in combinatie met een verlengde herfstvakantie en een wekenlange winkelsluiting de besmettingscijfers in België flink doen dalen.

Die cijfers beginnen inmiddels wel weer langzaam te stijgen, vooral in Vlaanderen. Toch zal er pas vrijdag worden gesproken over eventuele extra maatregelen. De Belgische regering zou ervoor kunnen kiezen om de winkels toch weer te sluiten, maar dat is geen eenvoudig besluit. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke stelde een paar weken geleden dat het sluiten van de winkels eigenlijk niet nuttig is tegen het virus en enkel werd ingevoerd om een shockeffect te creëren.

De kerstregels in België kunnen al nauwelijks meer strenger: ieder Belgisch huishouden mag ook dan maar één iemand uitnodigen. Voor alleenwonenden wordt een uitzondering gemaakt, zij mogen twee bezoekers ontvangen.

De scholen en de kinderopvang in België blijven open. Vanaf de derde klas van de middelbare school gaan kinderen wel slechts halve dagen naar school.