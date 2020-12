Spionageschrijver John le Carré overleden (89)

De Britse spionageschrijver John le Carré is overleden. Hij was bekend om zijn thrillers die zich veelal afspelen tijdens de Koude Oorlog, zoals The Spy Who Came in from the Cold en Tinker Tailor Soldier Spy. Veel van zijn boeken zijn ook verfilmd.

David Cornwell, zoals Le Carré echt heette, was zelf vijf jaar actief in West-Duitsland voor de Britse geheime dienst. Hij bleef tot op hoge leeftijd schrijven. Vorig jaar bracht hij nog een boek uit: Agent Running in the Field.

John le Carré werd 89 jaar. Hij overleed na een kort ziekbed, maakte zijn literair agent bekend.

'Het was een sterke man'

Hanca Leppink kende Cornwell goed. Ze is medeverantwoordelijk voor de Nederlandse vertalingen van de boeken van Le Carré en was zijn vaste redacteur. Ze is geschrokken van het nieuws. "Het was een sterke man. Ik dacht die wordt minstens honderd", zei ze in NOS Met Het Oog op Morgen op NPO Radio 1.

Het eerste boek dat Leppink vertaalde was in de jaren 80. Ze heeft hem sinds die tijd meerdere malen ontmoet en heeft daar goede ervaringen aan over gehouden. "Het was een heel leuke en bijzondere man."

Zes weken geleden had Leppink nog contact gehad met Cornwell. "Hij vertelde dat hij bezig was met een nieuw boek. Hij is altijd aan het schrijven gebleven." Volgens Leppink is Le Carré in het harnas gestorven.