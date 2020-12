'Huntelaar is fit en heeft er nog plezier in. Om dan te stoppen is lastig'

De tafel van Studio Voetbal met Arno Vermeulen, Pierre van Hooijdonk, Sjoerd van Ramshorst, Ibrahim Afellay en Theo Janssen - NOS

Klaas-Jan Huntelaar liet zaterdagavond na de wedstrijd tegen PEC Zwolle weten eraan te denken om na dit seizoen te stoppen met profvoetbal. Overtuigend klonk het echter nog niet, alsof hij nog in dubio verkeert. Dat zagen ook Pierre van Hooijdonk, Theo Janssen, Ibrahim Afellay en Arno Vermeulen die aan tafel waren aangeschoven in Studio Voetbal. "Huntelaar is fit, speelt bij Ajax, wat de sterkste ploeg in de competitie is, en heeft er nog plezier in. Om dan te stoppen... Dat is lastig voor hem", begrijpt Van Hooijdonk. "Ja, als je de speelvreugde ziet die er nog bij hem vanaf spat", gaat Afellay door. "Ik hoop echt als voetballiefhebber dat hij doorgaat. En ook Ajax kan hem nog heel goed gebruiken." Vermeulen had gezien dat er een twinkeling in de ogen van de 37-jarige Achterhoeker verscheen, toen hem werd voorgelegd dat hij zijn loopbaan ook zou kunnen afsluiten bij De Graafschap, de club waar het voor de spits allemaal begon. "Die deur gooide hij niet meteen dicht."

'Voor mij is Huntelaar de beste Nederlandse spits van de afgelopen 20 jaar"

Maar daar kan Janssen zich niet zo veel bij voorstellen. "Ik zie hem niet in de Keuken Kampioen Divisie spelen. Absoluut niet. Dan moeten ze eerst promoveren." 'Beste afmaker' Als hij nog elders aan de slag gaat, moet dat zijn bij een ploeg die op de helft van de tegenstander speelt, meent Van Hooijdonk. "Dan komt hij in zijn kracht. Want voor mij is Huntelaar de beste Nederlandse spits van de afgelopen twintig jaar, en daarmee bedoel ik: de beste afmaker. Van de twintig kansen maakt hij er achttien." Dat onderstrepen zijn statistieken ook: waar hij ook speelt - van AGOVV tot Real Madrid -, elke twee wedstrijden is het raak. "En geen schaartjes of andere trucjes", zegt Van Hooijdonk. "Maar functioneel, spits zijn, afmaken, met links, met rechts, met zijn hoofd, stiftballetjes, alles beheerst hij." Ten Hag naar Dortmund? Van de Ajax-spits is het maar een kleine stap naar de Ajax-trainer. Naar Erik ten Hag dus, een naam die Vermeulen dropt naar anleiding van het ontslag van Lucien Favre bij Borussia Dortmund. "Afgelopen zomer stond die al ter discussie. En de nummer één die toen al werd genoemd, was Erik ten Hag." "Maar wat ook belangrijk is: Matthias Sammer, een oud-speler van Dortmund en het Duitse elftal, is daar nu adviseur. En hij is helemaal gek van Ten Hag. Hij heeft hem ooit naar Bayern gehaald. Het kan niet anders of Ten Hag staat op één of in ieder geval heel hoog op het lijstje bij Dortmund om te halen."

Ten Hag zou weleens hoog op het ljst van Dortmund kunnen staan

De komende winterstop wellicht al, wordt geopperd. "Je moet er in elk geval rekening mee houden dat er dan een poging gaat komen om hem bij Ajax los te weken. Ten Hag heeft een heel goede naam in Europa met Ajax opgebouwd de afgelopen jaren. Ze kennen hem ook nog van Bayern en hij krijgt altijd goede rapporten in Duitsland. Ik denk dat er wel een kans is dat ze interesse zullen hebben." En andersom ook, kan Vermeulen zich indenken. "Dortmund heeft voor de meeste trainers een enorme 'wow-factor'." Zeker als straks het stadion weer gevuld is met publiek, vult Janssen aan, verwijzend naar het imposante Signal Iduna Park dat een dikke 80.000 toeschouwers kan herbergen. Ontwikkeling Stengs en Boadu stagneert Terug naar eigen land. Zo bewonderend als de tafel sprak over Huntelaar, zo kritisch staat men tegenover Calvin Stengs en Myron Boadu, de coming men van AZ bij wie de ontwikkeling toch enigszins stagneert. Afellay windt er geen doekjes om en vindt dat Stengs heel erg teleurstellend presteert dit seizoen. "Ik vind dat hij echt moet gaan opstaan. Hij moet aantonen dat hij talent-af is. We weten allemaal dat hij heel veel mogelijkheden heeft, maar hij laat het veel te weinig zien. Hij moet de kar gaan trekken als AZ het moeilijk heeft, zoals afgelopen donderdag in de Europa League-wedstrijd bij Rijeka. Hij moet de man zijn die balvast is, maar hij was juist de speler die de meeste ballen verloor."

'Stengs en Boadu zijn neo-internationals en zo moet je ze ook beoordelen'

Janssen neemt het voor de 20-jarige AZ-aanvaller op. "Stengs kan zeker beter, maar ik vind hem niet het type dat eventjes het elftal op sleeptouw neemt. Hij is een speler die het moet hebben van momenten. Tot nu toe is hij te weinig beslissend, maar als je naar vandaag kijkt, tegen FC Twente: hij was wel slordig, maar gaf ook de pass waaruit de penalty kwam. Dat was een fantastische bal." Janssen neemt ook centrumspits Boadu in bescherming. "Je kunt zeggen wat je wil van die jongen, maar hij was vandaag wel betrokken bij de goals, ook al maakte hij ze niet zelf. Je zag hem ook meeverdedigen tot in de eigen zestien. Die jongen gooit er heel veel arbeid in. Hij heeft ook ruimte nodig." "Maar het is wel te weinig wat ze brengen", breekt Afellay in. "Het zijn wel neo-internationals, hè. En zo moet je ze ook beoordelen. Ze staan nu gewoon te lang stil in hun ontwikkeling." Sparta's pareltje Harroui De nog onontdekte Parel uit het Rechterrijtje komt deze keer uit het linkerrijtje. De 'schuld' van Sparta, dat zich tot dusver knap weert in de eredivisie en zich na speelronde 12 terugvindt op plek negen van de ranglijst. Onder andere dankzij Abdou Harroui. "Een heel goede speler met heel veel mogelijkheden", prijst Afellay de 22-jarige middenvelder aan. "Hij heeft pas in 2018 zijn debuut gemaakt op professioneel niveau."

Parel van het Rechter... o nee, Linkerrijtje: Abdou Harroui

"Hij is een speler die altijd de rust behoudt en heel veel tijd voor zichzelf creëert. Hij is ook technisch heel vaardig en kan een mannetje uitspelen en een goeie goal maken, ook vanuit de tweede lijn. Sparta is zeker niet zijn plafond." Janssen wil weten wat zijn beste positie is. "Vanaf het middenveld. Maar je ziet dat hij ook heel vaak in de zestien komt. Hij heeft heel veel power. Hij is sterk met de bal aan de voet en maakt daarbij de juiste keuzes."