Opnieuw honderden arrestaties bij tientallen protesten in Wit-Rusland

Op beelden die verspreid worden via sociale media valt te zien dat agenten jacht maken op demonstranten in buitenwijken. Dat wordt bemoeilijkt door de gladheid:

Aanvankelijk werden grote protestmarsen in het centrum van de stad georganiseerd, maar de afgelopen weken verspreidden betogers zich met kleine demonstraties over de buitenwijken. Daardoor wordt het de veiligheidsdiensten moeilijk gemaakt grip te krijgen op de protesten. Vandaag waren er zeker 70 'minimarsen'.

In hoofdstad Minsk gaan al achttien zondagen op rij Wit-Russen de straat op om te protesteren tegen de betwiste verkiezingsoverwinning van Loekasjenko. Daarbij zijn in totaal al zo'n 20.000 à 30.000 mensen opgepakt.

De uitgeweken oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, die door de oppositie als winnaar van de presidentsverkiezingen wordt gezien, bezocht vandaag Berlijn. Zij sprak onder meer met de eveneens gevluchte schrijfster en Nobelprijswinnaar Svetlana Aleksijevitsj. Zij werken samen aan een boek over 'de helden van de revolutie', liet Tichanovskaja weten op Telegram.

Morgen heeft de politica een ontmoeting met de Duitse bondspresident Steinmeier. Komende woensdag is ze in Brussel, waar ze de Sacharovprijs namens de gehele oppositie in ontvangst neemt. Vorige maand bezocht Tichanovskaja Nederland. Premier Rutte zegde toen zijn hulp toe.

Grenzen dicht

Afgelopen week kondigden de Wit-Russische autoriteiten aan dat alle grenzen vanaf 20 december worden gesloten, behalve voor diplomaten en mensen met dringende reden. Daarmee moet de verspreiding van het coronavirus worden tegengegaan.

Critici zien de maatregel als een methode om politieke vluchtelingen tegen te gaan. Meerdere prominente oppositiepolitici vluchtten de afgelopen maanden naar Polen, Oekraïne en de Baltische staten.