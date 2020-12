Ronaldo weer beslissend vanaf de stip, zeges voor Inter, Napoli en Atalanta

35 jaar is hij inmiddels, maar Cristiano Ronaldo scoort er nog altijd vrolijk op los. Dankzij twee rake penalty's in de 3-1 zege van Juventus bij Genoa, eindigt de Portugees voor de negende keer in zijn succesvolle loopbaan op meer dan 30 competitiedoelpunten in een kalenderjaar.

Ronaldo's eerste rake strafschop tegen Genoa, bij een 1-1 tussenstand, betekende doelpunt nummer 30. Een minuut voor het verstrijken van de reguliere speeltijd kwam daar ook nog eens doelpunt nummer 31 bij.

Dit seizoen staat de teller op tien treffers in slechts zeven duels. Daarmee is Ronaldo gedeeld topscorer van de Italiaanse competitie, met die andere aanvaller waarop de jaren maar geen vat lijken te krijgen: Zlatan Ibrahimovic.