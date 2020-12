Koploper AC Milan voorkomt eerste nederlaag op laatste nippertje

AC Milan heeft zijn eerste nederlaag van het seizoen in de Serie A op het laatste moment kunnen voorkomen. De koploper maakte thuis tegen Parma 2-2 in de extra tijd.

De voorsprong op Internazionale, dat met 3-1 bij Cagliari won, liep wel terug tot drie punten.

Aanvankelijk leek het niet de dag van Milan te worden. De thuisploeg was veel beter, maar in de afwerking ging het net mis. Zo raakte Brahim Díaz met een schitterende krul de kruising en volleyde Hakan Çalhanoglu de bal in de rebound tegen de andere kruising aan. De Turk schoot later ook nog eens tegen de paal en de lat.

Voor Parma was het uit twee aanvallen over de zijkant twee keer raak: Hernani (13') en Jasmin Kurtic (56') scoorden. Theo Hernandez kopte de 2-1 binnen, waarna hij in de 91ste minuut ook nog de 2-2 binnenschoot.

Ronaldo weer beslissend vanaf de stip voor Juventus

Cristiano Ronaldo is inmiddels 35 jaar, maar scoort er nog altijd vrolijk op los. Dankzij twee rake penalty's in de 3-1 zege van Juventus bij Genoa eindigt de Portugees voor de negende keer in zijn succesvolle loopbaan op meer dan 30 competitiedoelpunten in een kalenderjaar.