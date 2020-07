Berlijn verandert naam van metrostation Mohrenstraße

De afgelopen weken werd de roep om verandering luider, vanwege de dood van George Floyd in de VS en de daaropvolgende antiracismeprotesten. In juni werd de naam van het station afgeplakt en werd Mohrenstraße omgedoopt tot George Floydstraat.

Er is al een officiële nieuwe naam: Glinkastraße, naar de straat die in de buurt ligt. Michail Glinka was een Russische componist uit de negentiende eeuw.

De naamsverandering kan niet van de een op de andere dag worden doorgevoerd, omdat er allerlei borden op stations, in bussen en metro's moeten worden aangepast. Eind dit jaar wordt de naam aangepast.

Andere namen

Het station ligt in het centrum van Berlijn en werd in 1908 geopend. Het heette eerst Kaiserhof, vervolgens Thälmannplatz en daarna Otto-Grotewohl-Straße. In 1991 werd het station vernoemd naar de straat waar het onder ligt: de Mohrenstraße. Die straatnaam blijft vooralsnog hetzelfde.

Moren waren de vroegere islamitische bewoners van een gebied dat delen van Noord-Afrika, Spanje en Portugal omvatte. Het woord moor werd vroeger gebruikt voor mensen met een zwarte huid.