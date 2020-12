Bosz' Leverkusen pakt kop in Bundesliga na zege op Hoffenheim

Leverkusen, dat na elf speelronden één punt meer heeft dan de titelverdediger en RB Leipzig, gaat volgende week zaterdag op bezoek bij Bayern. Maar in de Bundesliga staat eerst nog een midweeks programma op de rol: Leverkusen moet naar 1.FC Köln en Bayern treft in eigen huis VfL Wolfsburg, de nummer vier van de ranglijst.

Leverkusen, met Daley Sinkgraven als linksback, kende een koude start en mocht van geluk spreken dat Florian Grillitsch in de eerste minuut in vrije positie over het doel van Lukas Hradecky kopte. Drie minuten later was het aan de andere kant wel raak: Leon Bailey vond vanaf de punt van het strafschopgebied de kruising bij de tweede paal: 1-0.

Over het hoofd gezien

De Jamaicaan miste, na slim te zijn aangespeeld door de pas 17-jarige Florian Wirtz, in de zevende minuut een makkelijkere kans, maar sloeg na een klein halfuur alsnog een tweede keer toe. Andrej Kramaric dacht de bal vanaf de helft van Leverkusen terug te spelen op zijn eigen doelman, maar had daarbij Bailey over het hoofd gezien.

Hoffenheim kwam na rust met nieuwe moed uit de kleedkamer. Het stevige aandringen leidde tot een mooie treffer van afstand van Christoph Baumgartner. Kort daarop had de 21-jarige Oostenrijker ook de gelijkmaker op zijn schoen, maar hij schoof de bal oog in oog met keeper Hradecky net naast.