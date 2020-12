Ihattaren na prachtgoal tegen Utrecht: 'Mijn lach is weer terug'

Ihattaren na prachtgoal: 'Mijn lach is weer terug, dit had ik nodig' - NOS

"Dit had ik nodig", verzuchtte Mohamed Ihattaren na PSV-FC Utrecht (2-1). Het 18-jarige toptalent tekende op schitterende wijze voor de tweede Eindhovense treffer, na een periode waarin zijn prestaties tegen waren gevallen en de kritiek niet mals was geweest.

"Mijn lach is weer terug", aldus Ihattaren. "Natuurlijk ben opgelucht, ik ben er heel erg blij mee. Ik ga zo lekker naar huis en met m'n moeder ervan genieten."

De jongeling oogde zelfs een beetje emotioneel. "Ja, ja... het is speciaal. Er is veel gebeurd. Ik hoop dat ik het vandaag weer heb laten zien. Hopelijk is het hoofdstuk nu afgesloten, word ik weer de oude Mo. Ik voel me fit en vrij, dat zie je ook terug in mijn spel."