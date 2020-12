Hoogstandjes Malen en Ihattaren helpen PSV aan benauwde zege op FC Utrecht

PSV is er met de hakken over de sloot in geslaagd te winnen van FC Utrecht. De Eindhovenaren wonnen dankzij twee momenten van individuele klasse met 2-1 en stijgen naar plek twee in de eredivisie.

PSV had het flink lastig met FC Utrecht. Drie corners, dichter bij een treffer was de thuisploeg na een half uur spelen niet geweest. De bezoekers speelden prima en dachten na een kwartier zelfs op voorsprong te komen via Gyrano Kerk, maar de goal werd terecht geannuleerd vanwege buitenspel.

Malen & Ihattaren

Alle mogelijke onvrede over het gebrek aan aanvallende impulsen van PSV in de eerste 30 minuten, werd in de 7 minuten daarna echter naar de achtergrond verdrongen door twee momenten van pure klasse van eerst Donyell Malen en daarna Mohamed Ihattaren.