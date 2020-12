Armenië en Azerbeidzjan betichten elkaar van schenden wapenstilstand

Bij opgelaaide gevechten in de betwiste regio Nagorno-Karabach zijn vier Azerbeidzjaanse militairen om het leven gekomen, zegt het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie. Aan Armeense zijde worden zes gewonde soldaten gemeld. Beide landen beschuldigen elkaar van het schenden van de wapenstilstand.

Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het staakt-het-vuren door beide partijen is geschonden. Volgens Moskou was er afgelopen vrijdag sprake van gevechten. Het is voor het eerst dat Rusland, dat met een vredesmacht aanwezig is in de regio, melding maakt van het schenden van de wapenstilstand.

Oorlogsmisdaden

Afgelopen zomer brak er een oorlog uit in de Azerbeidzjaanse regio Nagorno-Karabach, dat door Armeniërs wordt bewoond en de facto zelfstandig wordt bestuurd, met steun van Armenië. Bij het conflict kwamen aan beide kanten duizenden mensen om het leven. Volgens Amnesty International hebben beide partijen zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden.

Armenië en Azerbeidzjan sloten vorige maand met Rusland een overeenkomst om het conflict in de regio te beëindigen. De partijen spraken af dat Armenië meerdere gebieden aan Azerbeidzjan overdraagt. In Armenië leidde het akkoord tot boosheid; demonstranten bestormden het regeringsgebouw.

Volgens de Armeense regering "provoceerde" de Azeri's door een gebied van Armeniërs in Nagorno-Karabach binnen te dringen. Azerbeidzjan zegt dat de gevechten plaatsvonden op grondgebied dat volgens het vredesakkoord aan hen toebehoort.

Het oplaaien van het conflict komt op een gevoelig moment. Dit weekend worden zowel de regeringen in Bakoe als Jerevan bezocht door Franse en Amerikaanse diplomaten van de Minsk-groep van de OVSE, dat zich sinds 1992 bezighoudt met het bewerkstelligen van vrede in de regio. Zij hebben nog niet gereageerd op de recente escalatie.