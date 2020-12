Puntenverlies koploper Tottenham Hotspur bij Crystal Palace

Koploper Tottenham Hotspur heeft op bezoek bij Crystal Palace puntenverlies geleden. Het werd 1-1 en dat was conform de krachtsverhouding.

De Spurs, met Steven Bergwijn in de basis, kwamen halverwege de eerste helft op 1-0: Harry Kane probeerde het van afstand en hoewel de bal recht op Vicente Guaita afvloog, liet de Spaanse doelman zich verrassen.

Kort voor rust was de ploeg van Patrick van Aanholt dicht bij de 1-1 via Eberechi Eze, wiens schot op de paal belandde.

Na de pauze misten Jeffrey Schlupp (schot over) en Christian Benteke (kopbal over) kansen op de gelijkmaker. Schlupp scoorde in de 81ste minuut wel uit een vrije trap, toen keeper Hugo Lloris de bal losliet.

Liverpool kan koppositie overnemen

Palace-goalie Guaita keerde in de slotfase nog knap een kopbal van Kane en een vrije trap van Eric Dier, waardoor de Spurs de koppositie later vandaag kunnen kwijtraken. Liverpool speelt om 17.30 uur een uitwedstrijd bij Fulham en is bij een zege de koploper in Engeland.