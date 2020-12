Liverpool morst punten bij Fulham; Spurs blijven koploper

Liverpool is er niet in geslaagd de leiding in de Premier League van Tottenham Hotspur over te nemen. De landskampioen kwam bij Fulham niet verder dan een 1-1 gelijkspel. De Spurs speelden eerder op de dag ook met 1-1 gelijk bij Crystal Palace.

Liverpool kwam er in het eerste halfuur tegen Fulham nauwelijks aan te pas. De thuisploeg was de baas, miste een paar grote kansen, maar kwam alsnog op voorsprong via Bobby Reid. De middenvelder schoot de bal met verve in de verre hoek.

Even voor rust wist Liverpool het tij al te keren en in de tweede helft was het, zonder goed te spelen, duidelijk de betere ploeg. Uit een penalty maakte Mohamed Salah 1-1, waarna de thuisploeg een kwartier stand moest houden. Dat lukte uiteindelijk zonder al te veel moeite.

Ook puntenverlies Spurs

Het gelijkspel van koploper Tottenham Hotspur op bezoek bij Crystal Palace, eerder op de dag, was conform de krachtsverhouding.