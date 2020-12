Advocaat gaat confrontatie aan: 'Wat wil je nou eigenlijk?'

Dick Advocaat had na VVV-Feyenoord even geen zin in kritische vragen. Zijn ploeg had met 3-0 gewonnen en klom daardoor naar plek twee in de eredivisie, dus waar hadden we het nou helemaal over?

Geconfronteerd met het feit dat die ruime zege niet met overtuigend spel tot stand kwam, reageerde Advocaat verbaasd. "Ik weet niet hoe jullie de wedstrijd kijken, hoor, maar als je uit met 3-0 wint, heb je het gewoon goed gedaan."

Advocaat: "Dan kan je wel van alles erbij gaan halen, van 'geen topniveau' en dit en dat. Maar dit is een prima uitslag, we hebben goed gespeeld en voor de rest gaan we verder."