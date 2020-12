Verstappen na winst slotrace: 'Betekent helemaal niks voor volgend jaar'

Max Verstappen rekent zich met het winnen van de slotrace van dit Formule 1-seizoen niet rijk voor 2021. "Dit betekent helemaal niks voor volgend jaar. Dan beginnen we weer helemaal opnieuw", zei hij bij Ziggo Sport.

Maar toch, het gat tussen Verstappens Red Bull en het dominante Mercedes van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas is gedurende het jaar wel behoorlijk gedicht.

"Persoonlijk ben ik een stapje omhoog gegaan. Zo afsluiten is top, nu moeten we volgend seizoen beter starten", aldus de Nederlander in Abu Dhabi.

In de WK-stand eindigde Verstappen als derde achter Hamilton en Bottas. "We hebben er het hele jaar alles aan gedaan, maar Mercedes was gewoon enorm sterk."

Anderen nerveus maken

In Abu Dhabi leidde Verstappen van start tot finish. Comfortabel, al vroeg hij zich wel hardop af of zijn banden het zouden houden. "Dat was niks dramatisch. Soms moet je de anderen ook nerveus maken", zei hij met een lach.