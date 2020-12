Pidcock verwijst Van der Poel naar tweede plaats in Superprestige Gavere

Thomas Pidcock heeft de zesde cross in de Superprestige-reeks gewonnen. In het Belgische Gavere, op een door de modder nog technischer parcours dan anders, verwees de Engelsman Mathieu van der Poel naar de tweede plaats.

Van der Poel, die zaterdag in Antwerpen bij zijn rentree in het veld meteen de beste was, liet zich nu ook direct zien. Hij reed met Pidcock en Toon Aerts al vroeg weg bij de anderen. Lichtgewicht Pidcock (zaterdag derde in Antwerpen) had kort na de start de aanval geopend. En in de zesde ronde gaf hij andermaal gas.

Aerts haakte vervolgens direct af en Van der Poel moest Pidcock na enkele slippertjes ook laten gaan. Pidcock toonde geen verval en reed onbedreigd naar zijn eerste zege in een klassementscross.

Vierde zege Brand

Bij de vrouwen boekte Lucinda Brand haar vierde opeenvolgende zege in de Superprestige-cyclus. In Gavere bleef Brand Denise Betsema en Ceylin Alvarado.