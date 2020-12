Sparta stapt voor het eerst sinds 1992 als winnaar van het veld in Tilburg

Sparta heeft bij Willem II zijn eerste zege sinds 1992 behaald. De Rotterdammers zegevierden met 3-1.

De Tilburgers, afgelopen seizoen nog knap als vijfde geëindigd, zitten in een moeilijke fase en staan momenteel slechts zestiende. Sparta is terug te vinden in het linkerrijtje, op de negende plaats.

Lennart Thy bezorgde Sparta een droomstart door al na zes minuten de bal tegen de touwen te werken. Sven Mijnans bereikte de Duitser bij de tweede paal na een kort uitgevoerde corner.

Dubbelslag Duarte

Op slag van rust werd het 2-0 door toedoen van Deroy Duarte, die alert was na een door doelman Robbin Ruiter gekeerd schot van Thy.

Sparta kwam in de tweede helft nauwelijks meer in de problemen. Duarte maakte snel de derde Rotterdamse treffer, waardoor de hoop bij Willem II wel was vervlogen.

In blessuretijd maakte de van een blessure teruggekeerde Kwasi Okyere Wriedt de eretreffer, tevens zijn eerste doelpunt in de eredivisie.