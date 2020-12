Brandstichting en ontploffing bij woning van agent in Best

Een explosie heeft vannacht flinke schade veroorzaakt aan twee woningen in Best. Een van de bewoners is een agent uit de eenheid Oost-Brabant, de politie sluit een gerichte actie niet uit.

Volgens de politie werd er rond 01.45 uur bij de woning aan de Boksprong brand gesticht, waarna omwonenden een harde knal en glasgerinkel hoorden. Volgens de politie zijn diverse ramen gesneuveld en is de voordeur ontzet. Ook een naastgelegen woning en een auto raakten beschadigd.

"Gelukkig vielen er geen gewonden, maar het had ook heel anders kunnen aflopen", zegt de politie. De agent was op het moment van de explosie aan het werk. Zijn vrouw en twee kleine kinderen waren wel thuis, zij raakten niet gewond.

Meerdere scenario's

Het is nog niet duidelijk waardoor de explosie is ontstaan. Ook wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's, waaronder het scenario dat het gaat om een gerichte en opzettelijke actie.

De politie spreekt van een zeer ernstig misdrijf, getuigen wordt gevraagd zich te melden. "Ook zijn wij op zoek naar de bestuurder van een scooter die op het moment van de brandstichting op of rondom de Boksprong in Best gereden heeft."

Buurtbewoners reageren geschrokken. "Ik hoorde een harde knal", vertelt een overbuurvrouw aan Omroep Brabant. "Ik dacht eerst aan een blikseminslag, maar ik denk nu dat het iets van vuurwerk was. Daarna hoorde ik allemaal stemmen." Volgens omwonenden was er een harde klap te horen en rook het buiten naar benzine.