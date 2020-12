Fraaie goal Toornstra helpt Feyenoord over dode punt tegen zwak VVV

Anders dan donderdag tegen Wolfsberger, toen de ploeg een inspiratieloze indruk maakte en nagenoeg niets creëerde, had Feyenoord het op bezoek in Venlo verdiend om met een voorsprong te gaan rusten. De Rotterdammers namen het doel van VVV liefst twaalf keer onder vuur, maar zonder succes.

Drie wedstrijden niet gescoord, met dramatisch spel uitgeschakeld in de Europa League en al vijf wedstrijden niet gewonnen. Het doel voor Feyenoord op bezoek bij VVV-Venlo was duidelijk: winnen, met ruim verschil, om het geschonden blazoen wat op te poetsen.

Ook in de tweede helft bepaalde Feyenoord het spelbeeld tegen een zwak VVV-Venlo. Maar naarmate de wedstrijd vorderde, werd steeds meer duidelijk dat er iets speciaals moest gebeuren om de aanval zonder zelfvertrouwen over het dode punt te helpen.

Gelukkig voor Feyenoord kwam dat er deze wedstrijd wel, waar het de afgelopen weken vaak vergeefs wachten was. Twintig minuten voor tijd probeerde Toornstra het maar eens vanaf een meter of 20 en met succes. De middenvelder schoot de bal hard en zuiver in de bovenhoek: 0-1.

0-2 en 0-3

Zoals wel vaker gebeurt na zo'n bevrijdende treffer, vielen de 0-2 en 0-3 al snel. Eerst trof Steven Berghuis met zijn zevende schot van de middag doel. De Feyenoord-aanvoerder trok naar binnen en krulde de bal in de verre hoek, zijn eerste goal in zes wedstrijden: 0-2.

En vervolgens tekende Toornstra voor zijn tweede van de wedstrijd. VVV-doelman Delano van Crooij had in eerste instantie nog een antwoord op het eerste schot van de 31-jarige rechtspoot, maar was in de rebound kansloos: 0-3.

Daarmee boekte Feyenoord zijn eerste overwinning sinds 22 november, toen Fortuna Sittard werd geklopt. Omdat Vitesse gelijkspeelde tegen sc Heerenveen (1-1) klimmen de Rotterdammers naar plek twee achter koploper Ajax.