Verstappen wint slotrace Abu Dhabi en geeft Mercedes tikje mee voor 2021

Max Verstappen heeft het Formule 1-seizoen op de best mogelijke manier afgesloten. Hij won afgetekend de Grand Prix van Abu Dhabi en bezorgde daarmee het anders zo dominante Mercedes stof tot nadenken voor volgend jaar.

Verstappen reed met zijn Red Bull-wagen van start tot finish op kop. De Fina Valtteri Bottas werd tweede en de Britse wereldkampioen Lewis Hamilton. De twee Mercedes-coureurs kwamen geen moment bij de Nederlander in de buurt en finishten op vijftien seconden en meer.

Het is de tweede Formule 1-overwinning van Verstappen dit seizoen (in augustus zegevierde hij op het circuit van Silverstone) en zijn tiende in totaal.

Huidige auto's worden ook in 2021 gebruikt

Dat Verstappen aan het slot van dit jaar eindelijk echt sneller is dan Mercedes, biedt hoopt voor komend seizoen. Alle teams moeten vanwege de coronacrisis hun huidige auto meenemen naar 2021.

Normaal gesproken worden er voor een nieuwe seizoen ook nieuwe wagens ontwikkeld, iets waar Mercedes de laatste jaren in uitblonk.

(later meer)