Morgen extra crisisberaad kabinet, ingrijpende coronamaatregelen verwacht

Er is morgen extra crisisberaad van de betrokken bewindslieden, gevolgd door een extra ministerraad over nieuwe coronamaatregelen. Dat melden bronnen rond het kabinet na afloop van het ook al extra ingelaste Catshuisberaad.

Of er morgen ook al een persconferentie is, is niet duidelijk. Normaal is het ministeriële crisisberaad altijd dinsdags, voorafgaand aan de coronapersconferentie. "De maatregelen zullen ingrijpend zijn", verwacht politiek verslaggever Xander van der Wulp. "Geen tijd te verliezen, lijkt het. Riemen vast!"

Maar wat de maatregelen zijn, is nog de vraag. Voor het Catshuisberaad wisten bronnen te melden dat vandaag zou worden gesproken over het sluiten van bepaalde niet-essentiële winkels zoals tuincentra en kledingzaken. En ook de zogenoemde doorstroomlocaties (dierentuinen, bibliotheken) zouden net als in november mogelijk weer de deuren moeten sluiten.

9924 nieuwe besmettingen

Bij het overleg in de ambtswoning van de premier waren vandaag een aantal bij de crisis betrokken bewindspersonen en experts aanwezig. Ook deze bijeenkomst was op het laatste moment pas ingelast vanwege de zorgwekkende cijfers.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft stijgen. Het RIVM meldde vandaag 9924 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er 760 meer dan de dag ervoor werden gemeld. En het is het hoogste aantal gemelde besmettingen sinds 1 november.