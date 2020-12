Kabinet lijkt af te stevenen op stevige coronamaatregelen, morgen crisisberaad

Er is morgen extra crisisberaad van de betrokken bewindslieden, gevolgd door een extra ministerraad over strengere coronamaatregelen. Dat melden bronnen rond het kabinet na afloop van het ook al extra ingelaste Catshuisberaad. Waarschijnlijk is er morgenavond ook een persconferentie.

Wat de precieze maatregelen worden, is nog de vraag, maar alles wijst er volgens politiek verslaggever Albert Bos op dat niet-essentiële winkels een tijdje dicht moeten. Dat gaat mogelijk ook gelden voor "plekken waar mensen samenkomen en bewegen", zoals musea, theaters en pretparken. Over scholen klinkt het dat het kabinet daarover morgen de knoop doorhakt. Ook denkt het kabinet erover om te adviseren alleen op pad te gaan als dat echt nodig is.

'Kabinet wil geen tijd verliezen'

Voor het Catshuisberaad meldden bronnen al dat vandaag onder meer de sluiting van niet-essentiële winkels op tafel zou liggen, zoals tuincentra en kledingzaken. De verwachting was toen nog dat daar dinsdagavond een persconferentie over zou volgen, maar dat wordt dus waarschijnlijk morgenavond.

Eerder op die dag staat een crisisberaad gepland met ministers die nauw zijn betrokken bij de coronacrisis. Ook de adviseurs veiligheid en gezondheid zijn daarbij. Daarna volgt een extra ministerraad, met alle leden van het kabinet. En aan het einde van de middag worden de burgemeesters van het Veiligheidsberaad bijgepraat.

Het kabinet wil in ieder geval een paar stappen doorlopen die het cruciaal vindt om bepaalde maatregelen nauwkeurig te kunnen nemen, zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. "Normaal gesproken is het crisisberaad op dinsdag, voorafgaand aan een coronapersconferentie." Dat het beraad nu een dag naar voren is gehaald, is volgens hem veelzeggend. "Het is duidelijk dat de tijd nu dringt en dat ze geen tijd willen verliezen."

Coronawet

De nieuwe maatregelen zouden de eerste inperkingen zijn die onder de coronawet vallen, die op 1 december is ingegaan. Die wet vervangt de lokale noodverordeningen waarin de coronamaatregelen sinds maart waren opgenomen. Volgens de coronawet moeten nieuwe maatregelen die het kabinet bedenkt eerst langs de Tweede en Eerste Kamer. Het parlement heeft officieel een week om ermee in te stemmen of niet.

"Maar die bedenktijd zullen ze dit keer overslaan", zegt Van der Wulp. In de coronawet is ingebouwd dat het kabinet maatregelen bij 'gevaarlijke situaties' ook meteen kan laten ingaan. De Tweede Kamer kan er dan met terugwerkende kracht over oordelen.

De linkse oppositie in de Tweede Kamer riep het kabinet vandaag op om zo snel mogelijk met extra maatregelen te komen. Lodewijk Asscher (PvdA), Lilian Marijnissen (SP) en Jesse Klaver (GroenLinks) vinden dat het kabinet niet langer moet wachten.