Moskee en synagoge beklad, 44-jarige man aangehouden

In Utrecht zijn vannacht een moskee en een synagoge beklad met hakenkruizen. De politie heeft een 44-jarige man aangehouden.

Op een foto is te zien dat er op de deur en de gevel van de Ulu-moskee hakenkruizen zijn geschilderd. Volgens de politie zijn ook een joods gebedshuis aan de Magdalenastraat en een voormalige synagoge de Springweg beklad.

Of de hakenkruizen op de moskee en de synagogen door dezelfde persoon zijn gemaakt moet nader onderzoek nog uitwijzen, schrijft RTV Utrecht.

Het bestuur van de Ulu-moskee reageert "met groot verdriet en afschuw" op de bekladdingen. "De teksten jagen haat aan en creëren angst onder de gemeenschap", aldus voorzitter Yucel Aydemir.

Aydemir zegt zich ernstig zorgen te maken over de veiligheid van moskeebezoekers in Nederland en vraagt zijn achterban om de rust en kalmte te bewaren. "Wij roepen eenieder op om nu meer dan ooit de dialoog met elkaar aan te gaan en elkaar te steunen in deze moeilijke tijden."