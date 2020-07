Bernard en Stephens zegevieren in bergetappe virtuele Tour

In het algemeen klassement behield NTT Pro Cycling de leiding. Er wordt in de vituele Tour de France niet gestreden om individuele klassementen, maar ieder klassement is een ploegenklassement.

Bij de vrouwen was de Amerikaanse Stephens van TIBCO-SVB na ruim drie kwartier de snelste van een kopgroep van vijf. Haar ploeg gaat na twee ritten aan de leiding in het klassement.

In totaal zes etappes

De renners leggen in de virtuele Tour zes etappes af, verspreid over drie weekenden in juli. De races worden uitgezonden in meer dan 130 landen en de opbrengst gaat naar vijf goede doelen.

De echte Ronde van Frankrijk zou aanvankelijk op 27 juni van start zijn gegaan. Vanwege de coronapandemie begint de Tour de France nu op 29 augustus in Nice.