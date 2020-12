Borussia Dortmund ontslaat trainer Favre

Borussia Dortmund neemt per direct afscheid van trainer Lucien Favre. De 63-jarige Zwitser zag zijn ploeg zaterdag in eigen huis met maar liefst 1-5 verliezen van VfB Stuttgart.

Het was alweer de derde thuisnederlaag op rij voor Dortmund, dat in de Bundesliga pas terug te vinden is op de vijfde positie. Wel ging het als groepswinnaar door in de Champions League.

Favre, die over een aflopend contract beschikte, werd medio 2018 aangesteld, maar slaagde er niet in om met Dortmund de landstitel te pakken.

Dortmund had twee jaar geleden halverwege het seizoen zelfs acht punten voorsprong op Bayern, maar de titel ging toch naar München. Onder Favre wist Dortmund alleen in 2019 de Supercup te winnen.

Assistent Edin Terzic neemt de taken van Favre tot het einde van het seizoen over.