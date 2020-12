Petrov bezorgt Albanië eerste turngoud in historie, Dolgopyat wint vloerfinale

Voor Dolgopyat was het drie keer scheepsrecht. Na twee keer een zilveren EK-medaille, in 2018 en 2019, veroverde hij zondag een gouden plak. De Israëliër werd Europees kampioen op het onderdeel vloer.

In de voltigefinale bleef Petrov de Kroaat Filip Ude en de Turk Ferhat Arican voor. Met een score van 14,566 werd hij de eerste Europees kampioen van Albanië in de turnhistorie.

De 30-jarige Petrov werd in zijn turncarrière drie keer nationaal kampioen van Rusland, maar wist zich niet in het team te turnen voor de Olympische Spelen van 2016. Daarop besloot Petrov zich toe te leggen op zijn werk als coach in Praag. Toch keerde hij weer terug als turner, maar onder een andere nationaliteit, namelijk de Albanese.

Matvei Petrov heeft Albanië de eerste medaille op een eindtoernooi turnen bezorgd. Petrov, die in het verleden uitkwam voor Rusland, pakte het goud op voltige op de EK in Turkije. Regerend wereldkampioen Ibrahim Colak won het goud op de ringen en Artem Dolgopyat werd Europees kampioen op vloer.

Dolgopyat scoorde een puntentotaal van 15,000. Aurel Benovic pakte met 14,600 punten het zilver en Jagor Sjaramkov completeerde het podium. De 20-jarige Kroaat en de 21-jarige Wit-Rus haalden nog niet eerder de vloerfinale op een Europees kampioenschap.

Dolgopyat veroverde ook al twee keer de zilveren plak op een WK: in 2017 en 2019.

Opnieuw medaille Dolgopyat en Sjaramkov

Het podium van het onderdeel sprong was bijna hetzelfde als het podium na de vloerfinale. Dolgopyat stond nu echter op de laagste trede, Sjaramkov mocht een trede hoger plaatsnemen en het zilver in ontvangst nemen. Igor Radivilov pakte met een score van 14,733 het goud.

Radivilov had eerder al een bronzen medaille gekregen na zijn prestatie op de ringen. Op dat onderdeel moest hij de Oostenrijker Vinzenz Hoeck en regerend wereldkampioen Ibrahim Colak voor zich dulden. De Turk werd met een score van 15,000 Europees kampioen.

Nederland afwezig

Op de EK in het Turkse Mersin zijn geen Nederlandse turners aanwezig. De turnbond KNGU besloot in oktober de nationale ploeg niet af te vaardigen in verband met het oplaaiende coronavirus. "We nemen onze verantwoordelijkheid als land waarin het virus op dit moment zo heftig is en nemen geen risico's", liet technisch directeur Mark Meijer destijds weten.