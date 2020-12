Dolgopyat pakt na twee keer zilver nu goud op vloer bij EK turnen

Na twee keer een zilveren EK-medaille, in 2018 en 2019, heeft Artem Dolgopyat zondag een gouden plak veroverd op de EK turnen. De Israëliër werd Europees kampioen op het onderdeel vloer.

Dolgopyat scoorde een puntentotaal van 15.000. Aurel Benovic pakte met 14.600 punten het zilver en Jagor Sjaramkov completeerde het podium. De 20-jarige Kroaat en de 21-jarige Wit-Rus haalden nog niet eerder de vloerfinale op een Europees kampioenschap.

Dolgopyat veroverde ook al twee keer de zilveren plak op een WK: in 2017 en 2019.

Nederland afwezig

Op de EK in het Turkse Mersin zijn geen Nederlandse turners aanwezig. De turnbond KNGU besloot in oktober de nationale ploeg niet af te vaardigen in verband met het oplaaiende coronavirus. "We nemen onze verantwoordelijkheid als land waarin het virus op dit moment zo heftig is en nemen geen risico's", liet technisch directeur Mark Meijer destijds weten.