Vitesse blijft tegen Heerenveen steken op een gelijkspel

Vitesse heeft tegen sc Heerenveen punten laten liggen in de strijd om de bovenste plaatsen in de eredivisie. In Arnhem scoorden beide ploegen één keer: 1-1.

De thuisploeg kon in een leeg Gelredome geen beroep doen op spits Armando Broja, die positief is getest op het coronavirus. Bij de Friezen keerde Oliver Batista Meier terug in de basis na een maand in de lappenmand.

Kansen

Vitesse, op jacht naar een clubrecord (28 punten uit 12 wedstrijden), had in de eerste helft het betere van het spel en kreeg enkele kansen om een verdiende voorsprong te nemen.

Een van die mogelijkheden, zo'n vijf minuten voor rust, leverde een treffer op. Na een fraaie actie van Oussama Tannane belandde de bal na een scrimmage voor de voeten van Oussama Darfalou. De Algerijn rondde koel af.