Fitzpatrick voor tweede keer winnaar Tour Championship, bijrol Nederlanders

Matthew Fitzpatrick heeft voor de tweede keer het Tour Championship in Dubai gewonnen. De Engelsman bleef op het seizoenstoetje van de Europese tour, waar de beste 63 golfers van het seizoen in actie kwamen, Lee Westwood één slag voor en verdient met zijn zege drie miljoen euro.

Toch was er ook voor Westwood genoeg reden tot lachen. De Engelsman won na 2000 en 2009 voor de derde keer de Race to Dubai (voorheen Order of Merit), de geldlijst van de Europese tour.

Bijrol Nederlanders

Wil Besseling en Joost Luiten speelden een bijrol in Dubai. Debutant Besseling ging na drie birdies, twee bogeys en een double bogey rond in +1 en Luiten na drie birdies en drie bogeys in par. Met -1 eindigden ze als gedeeld 43ste.