Geen doorbraak tussen EU en VK, onderhandelingen na vandaag toch verder

"Het was een heel kort statement", zegt correspondent Thomas Spekschoor op NPO Radio 1. "Von der Leyen zei inhoudelijk maar heel weinig maar wat ze zei was positiever dan we de afgelopen tijd hebben gehoord, want ze wil dat er wordt doorgepraat."

Ook correspondent Tim de Wit in Londen vindt het positief dat de onderhandelingen vandaag niet geklapt zijn. "Deze dag is door de Britse tabloids opgepompt tot no-deal-dag. Al die retoriek is toch vooral een rookgrordijn gebleken en het blijkt dat er toch voldoend basis is om door te praten. Dat wordt hier uitgelegd als een lichtpuntje."

Spekschoor noemde het verder opvallend dat Von der Leyen geen nieuwe deadline heeft genoemd. "En dat lijkt me verstandig, want iedere deadline is tot nu toe gemist."

"Maar", zo waarschuwt hij, "die is er natuurlijk eigenlijk wel, want 31 december is de overgangsfase voorbij en dan moet er toch echt een akkoord liggen".