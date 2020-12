Brexit-onderhandelingen: verklaring Von der Leyen en Johnson verwacht

In de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over een brexit-handelsakkoord moet volgens Bondskanselier Angela Merkel alles worden geprobeerd om tot een resultaat te komen. "Elke gelegenheid om tot een resultaat te komen is zeer welkom", zei Merkel zondag in Berlijn na overleg met de federale en deelstaatregeringen over de coronacrisis.

Britse kranten meldden eerder vandaag dat Merkel vastbesloten is om "het Verenigd Koninkrijk over gebroken glas te laten kruipen in plaats van een compromis te sluiten".

Brexit-overleg onder hoogspanning, verklaring Von der Leyen verwacht