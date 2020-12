Steunmaatregelen in coronatijd: hoe gaat dat in andere landen?

Het kabinet kondigde afgelopen woensdag aan 3,7 miljard euro extra uit te trekken voor nieuwe steunmaatregelen. Dit bedrag komt bovenop de 33,7 miljard euro die de steun- en herstelpakketten tot nu toe hebben gekost. Nederland wil met de uitbreiding zoveel mogelijk voorkomen dat mensen hun baan verliezen of dat bedrijven alsnog failliet gaan, nu het virus langdurig invloed heeft op delen van de economie.

Hoe is dit georganiseerd in andere landen? Bestaat daar ook zoiets als een steunpakket of een tegemoetkoming voor bedrijven of ondernemers die vanwege corona moeite hebben het hoofd boven water te houden? Een rondje langs onze correspondenten.

Duitsland - 'De zwarte nul is losgelaten'

Duitsland heeft het grootste hulppakket ooit in de Duitse geschiedenis ingezet. "In totaal is er al 353,3 miljard euro uitgegeven aan steunpakketten, plus aanvullende garanties en leningen van 819,7 miljard", vertelt correspondent Judith van de Hulsbeek. En dat terwijl een begrotingstekort in Duitsland van oudsher uit den boze is. "De zwarte nul noemen ze dat hier. Die is nu losgelaten."

Ook voor volgend jaar staan er miljarden klaar. Maar dat betekent niet dat de hulp oneindig is. "Het is niet ohne ende, roepen politici." Voor horecaondernemers zijn er net als in Nederland aanvullende hulppakketten, omdat ook in Duitsland alle horeca gedwongen is gesloten.

Van de Hulsbeek: "Kritiek is er ook, bijvoorbeeld over steunbetalingen aan horecaondernemers. De betalingen voor november zijn nog altijd niet uitbetaald. Dus er is wel wat kritiek op de bureaucratie."