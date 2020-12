Vitesse pakt clubrecord bij winst op Heerenveen • 'Ajacied Promes gearresteerd'

Bij winst kan Vitesse op 28 punten komen uit de eerste 12 eredivisieduels en dat zou een clubrecord beteken.

Buiten de traditionele top-3 bereikten alleen alleen AZ, FC Twente, ADO Den Haag en Go Ahead Eagles ooit minstens 28 punten na 12 eredivisieduels (alle seizoenen omgerekend naar driepuntensysteem).

Vitesse is in zijn laatste 10 thuisduels met sc Heerenveen in de eredivisie ongeslagen (W3-G7-V0).