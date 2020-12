Klassieke top-3 vormt actuele top-3 na twaalfde speelronde

FC Twente is vooralsnog de baas op het veld, maar na 22 minuten zagen we wel de eerste kans voor AZ: een schot van de rand van de zestien van Boadu scheerde net over de lat.

Maar ook Twente is dicht bij de openingstreffer geweest: een schot van Danilo werd tegengehouden door Stengs. Bizot was anders kansloos geweest.

De beste kans van de wedstrijd was na een klein halfuur voor Menig, die de bal over Bizot heen tegen de lat wipte. En een paar minuten later is er een flinke mogelijkheid voor Danilo na een goed uitgespeelde counter. Zijn schot gaat echter net naast.

FC Twente-AZ 0-0