'Ajacied Promes opgepakt voor betrokkenheid bij steekincident'

Ajax-aanvaller en Oranje-international Quincy Promes is zondagochtend gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekincident. Dat meldt De Telegraaf.

Promes zou eind juli in een loods in Abcoude, tijdens een familiefeest, ruzie hebben gekregen met een familielid. Die ruzie escaleerde zodanig dat Promes het slachtoffer met een mes zou hebben gestoken. Het slachtoffer raakte hierbij zwaargewond, onder meer aan zijn knie.

Volgens De Telegraaf wordt Promes verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. De voetballer riskeert een gevangenisstraf van maximaal vier jaar.

Niet op training

De politie bevestigt alleen dat een 28-jarige Amsterdammer is aangehouden, maar zegt niets over de achtergrond van de verdachte. Een maand geleden is de politie op de hoogte gebracht van het incident waarna een onderzoek volgde dat resulteerde in de arrestatie.

Ajax kan desgevraagd de berichtgeving van De Telegraaf niet bevestigen, maar meldt wel dat de aanvaller ontbrak op de training zondagmorgen.

Treffer zaterdag

Promes, 47-voudig international, kwam vorig jaar naar Ajax na een avontuur bij het Spaanse Sevilla. Daarvoor speelde hij voor Spartak Moskou, FC Twente en Go Ahead Eagles.

Zaterdagavond maakte Promes namens Ajax nog een treffer in de met 4-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle.