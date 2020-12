Ajacied Promes opgepakt; hij ontkent betrokkenheid bij steekpartij

Ajax-speler en Oranje-international Quincy Promes ontkent iedere betrokkenheid bij een steekpartij waarvoor hij zondag is gearresteerd. Dat heeft zijn advocaat laten weten in een schriftelijke reactie aan het ANP.

"Promes was op het moment van het incident niet ter plaatse. Promes werkt volledig mee aan het onderzoek", aldus de advocaat.

Tot maandag in hechtenis

De 28-jarige Amsterdammer werd zondagochtend gearresteerd vanwege mogelijke betrokkenheid bij een steekpartij in Abcoude in juli. Volgens de Telegraaf kreeg Promes ruzie met een familielid, waarbij hij het slachtoffer met een mes zou hebben gestoken. De man liep daarbij onder meer ernstig knieletsel op.

De politie heeft laten weten dat Promes in ieder geval tot maandag blijft vastzitten. Dan wordt hij opnieuw verhoord en gaat het onderzoek verder. Een maand geleden is de politie op de hoogte gebracht van het incident, waarna een onderzoek volgde dat resulteerde in de arrestatie.