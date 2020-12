Gyrano Kerk, 'het belangrijkste wapen van Utrecht', draait nog niet zo lekker

Dat Gyrano Kerk dit seizoen nog bij FC Utrecht speelt, is eigenlijk een wonder. Voor de uitblinker van vorig seizoen was afgelopen zomer veel interesse van buitenlandse clubs, maar tot een transfer leidde dat niet.

"Dat is natuurlijk in mijn hoofd gaan zitten, ik zou jokken als ik zou zeggen dat het niet zo is", vertelt de 25-jarige Kerk in aanloop naar het eredivisieduel met PSV. "Maar dat mag niet de reden zijn dat het zo gaat op dit moment. Ik moet wel de knop omzetten."