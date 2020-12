Brexit-overleg onder hoogspanning, onderhandelingen gaan door

Voorzitter Ursula Von der Leyen heeft in Brussel in een korte verklaring gezegd dat er met het Verenigd Koninkrijk verder onderhandeld wordt over een handelsovereenkomst. Ze heeft een telefoongesprek gehad met premier Johnson. Die zal ook zijn kabinet bijpraten.

In Brussel zijn de hoofdonderhandelaars Michel Barnier van de EU en David Frost van het Verenigd Koninkrijk opnieuw om de tafel gaan zitten.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab zei vanochtend dat "nog een lange weg te gaan" is. Hij sloot niet uit dat de gesprekken ook na vandaag nog verder gaan. Maar het is ook mogelijk dat het overleg knapt, wordt gezegd in Brussel.

Het belangrijkste knelpunt in de gesprekken is hoe nauw het VK zich in de toekomst aan de economische regels van de EU moet houden.

Concurrentievoordeel

Volgens Raab is de EU bang dat de brexit voor het VK goed zal uitpakken en een concurrentievoordeel oplevert. De EU wil voorkomen dat de Britten voordelige handelsvoorwaarden hebben met de EU en tegelijk hun eigen bedrijven bevoordelen met bijvoorbeeld subsidies.

Ook de visserijrechten zijn nog steeds punt van onenigheid. De Britten willen de viswateren rond het Verenigd Koninkrijk afsluiten voor Europese vissers, die daar juist een heel groot deel van hun vangst uit het water halen.

'Kruipen over gebroken glas'

De Britse krant Daily Mail heeft weinig vertrouwen in een goede afloop van dat gesprek en kopte vanochtend "de boodschap is dat het een no-deal-brexit wordt".

Volgens de krant hebben supermarkten al te horen gekregen dat ze zich moeten voorbereiden op massaal hamstergedrag als er geen deal wordt gesloten. De angst bestaat dat er een paar maanden lang een tekort aan groenten zal zijn als er een harde brexit komt. De groente in Britse supermarkten komt voor een groot deel van het Europese continent. .

Daily Mail wijt het uitblijven van een akkoord vooral aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel die volgens een bron van de krant vastbesloten is om "het Verenigd Koninkrijk over gebroken glas te laten kruipen in plaats van een compromis te sluiten".