Blijdschap bij topscorer Georgios Giakoumakis van VVV-Venlo - Pro Shots

Afgelopen zomer arriveerde een toen nog onbekende Griekse voetballer in Venlo. Zijn naam? Georgios Giakoumakis. Inmiddels is de 26-jarige spits topscorer in de eredivisie met tien doelpunten én maakte hij een maand geleden zijn debuut bij het Griekse nationale team. "Ik kan wel zeggen dat alles hier goed gaat", vertelt Giakoumakis in aanloop naar het eredivisieduel met Feyenoord. "Ik ben zeer gelukkig hier. Mijn voornaamste doel was om mentaal sterk en weerbaar te worden. Ik heb mezelf weer gevonden."

Giakoumakis werkt hard om 'voorbeeld' Machlas te evenaren: 'Hij is mijn idool' - NOS

Giakoumakis is niet de eerste Griekse voetballer die succesvol is in de eredivisie. Spelers als Yannis Anastasiou, Georgios Samaras, Angelos Charisteas en Nikos Machlas gingen hem voor. En vooral aan Machlas heeft Giakoumakis mooie herinneringen. "Ik was fan van OFI Kreta, de club waar hij voetbalde in Griekenland", aldus Giakoumakis. "Ik was er elke zondag om hem live te zien spelen. Hij is mijn idool, hij heeft zoveel gescoord, de Gouden Schoen gewonnen. Als ik maar de helft zou scoren van zijn totaal..."

De tien doelpunten van Giakoumakis in de eredivisie zijn in ieder geval een goed begin, net als zijn debuut in het Griekse elftal, een maand geleden. Hij startte in de basis en maakte al na zeventien minuten zijn eerste doelpunt voor Griekenland. "Dat is een eer voor elke speler. Het hoogste doel dat ik tot nu toe heb bereikt. Machlas is daarin een voorbeeld voor ons. Maar, je moet hard werken om te kunnen bereiken wat hij heeft bereikt."

Giakoumakis dit seizoen al tien keer trefzeker voor VVV-Venlo - NOS

Veel complimenten van het Griekse publiek krijgt Giakoumakis nog niet voor zijn prestaties. "Ze zeggen: 'het is niet opmerkelijk, want hij doet het niet voor Ajax of Feyenoord'. Ik geef er niets om, want ik krijg ook veel mooie berichtjes. Daar ben ik heel blij mee." Giakoumakis kan zijn voetbalsucces dan ook makkelijk relativeren. "Klopt, het gaat goed, maar het allermooiste is dat ik vader word. Dat staat op één en daarna komt het voetbal."