Casimir Schmidt heeft veel tatoeages, maar de olympische ringen ontbreken nog op het lichaam van de turner. De 25-jarige meerkamper hoopt daar verandering in te brengen door zich nog te plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio, maar het is nog onduidelijk wanneer hij die mogelijkheid krijgt.

"Ik was echt klaar om het dit EK te laten zien. Nu moet ik me gewoon voorbereiden. Alleen voorbereiden op wat, en wanneer? Dat maakt me wel onrustig. Je kunt geen planning maken", zegt Schmidt, die gespecialiseerd is in zes toestellen en zich daardoor alleen als meerkamper kan plaatsen voor Tokio.

Er komt nog wel een olympisch kwalificatiemoment voor de turners, maar het is nog niet bekend wanneer dat plaatsvindt.

Twintig jaar bezig

In 2016 viel Schmidt net buiten de teamselectie voor de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Hij bleef in Nederland achter als reserve.

Dit keer hoopt Schmidt op een ander scenario. "Voor mij is het wel een groot ding. Ik turn al sinds ik vijf jaar ben. Ik ben nu 25 jaar, dus ik ben al twintig jaar bezig met de turnsport. Ik vind dat ik het eerder verdiend zou hebben, maar ja, je hebt het zelf niet voor het kiezen. Nu kan ik het zelf waarmaken, mocht ik nog een kwalificatiemoment krijgen."