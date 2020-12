Room grijpt Amerikaanse landstitel met Columbus Crew

Columbus Crew heeft voor de tweede keer de Amerikaanse landstitel in de wacht gesleept. De ploeg van trainer Caleb Porter veroverde de MLS Cup door in de finale titelverdediger Seattle Sounders met 3-0 aan de kant te zetten.

Seattle veroverde de titel in 2016 en 2019, maar moest ditmaal z'n meerdere erkennen in de kampioen van 2008. Bij Columbus was Lucas Zelarayán de gevierde man. De Argentijn opende met een volley de score, was de aangever bij de 2-0 van Derrick Etienne en schoot fraai de 3-0 binnen.

Doelman Eloy Room had een basisplaats bij Columbus. Verdediger Kelvin Leerdam, die van 2014 tot 2017 ploeggenoot was van Room

bij Vitesse, viel in bij Seattle.