Pérez wil zo graag door in Formule 1, maar alle stoeltjes lijken bezet

De cijfers liegen niet: Pérez draait een topseizoen. De verrassende zege in Bahrein voelde voor de nummer vier in de WK-stand als loon naar werken. "Ik heb twee races gemist door corona en toch staan alleen Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Verstappen boven me. Ik heb aangetoond dat ik in de Formule 1 hoor. Dit is mijn piekjaar en ik wil door."

Het kan verkeren: zo win je op zondag 6 december je eerste grand prix en zo rijd je een week later misschien je laatste Formule 1-race. Het overkomt Sergio Pérez. De Mexicaanse coureur moet bij zijn team wijken voor viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel en dreigt de grote verliezer te worden in de dans om de stoeltjes.

Opmerkelijk detail: Pérez werd in de eerste ronde bijna geëlimineerd door een touché met Charles Leclerc (Ferrari), die ook Verstappen uitschakelde. Er volgde een ongekende inhaalrace. "Van de laatste plek helemaal naar voren. Dat geeft extra glans. De laatste keer dat ik dat voor elkaar kreeg was in de karts. In de autosport is het me nooit gelukt."

"Dat was mazzel, maar ik heb ook veel tegenslag gehad. Op basis van de prestaties in het hele seizoen vind ik dat we dit toch hebben verdiend", zegt Pérez. "De puzzelstukjes vielen op hun plaats. Als zich een kleine kans aandient, moet je hem grijpen. Dat is topsport."

"De druk stond vol op de ketel. Giedo had een berg ervaring. Ik kwam net kijken, maar moest hem verslaan", aldus Pérez. "Mijn carrière hing van het gevecht met Giedo af. Als ik dat had verprutst, had ik de Formule 1 nooit gehaald."

Sergio Pérez maakte in 2011 zijn debuut in de Formule 1. Opstapklasse GP2 fungeerde als springplank: Pérez was daar teamgenoot van Giedo van der Garde en werd tweede in het kampioenschap.

Het besef dat hij nu in de Formule 1-statistieken in het hoofdstuk 'racewinnaars' is opgenomen, is er nog niet. "De Formule 1 gaat zo snel: het dendert maar door. Mijn zege is nog niet geland. Er is amper tijd om iets te vieren."

Dat lukte Pérez' aanhang in Mexico beter. "Ik heb gehoord dat er heftig is gefeest. In mijn geboorteplaats Guadalajara gingen fans juichend de straat op. Mensen zongen huilend het volkslied. En ik zag een enorme rij taxi's in Mexico-Stad. Die zijn roze, net als mijn auto. Schitterend."

WK voor constructeurs

In Abu Dhabi staat Pérez weer met beide benen op de grond. De laatste GP van het jaar is business as usual. "Er staat veel op het spel. Racing Point wil derde worden in het WK voor constructeurs. Dat is de laatste klus die ik voor mijn team wil klaren."

Afscheid nemen met een podiumplek wordt lastig. Vanwege een motorwissel start Pérez vanaf de laatste rij. "Zonde, maar ik houd van uitdagingen en ga knokken. Het wordt spannend. McLaren is niet verslagen. Elk WK-puntje kan doorslaggevend zijn."