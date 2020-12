Götze is alle scepsis voorbij: 'Vanaf januari wordt hij briljant voor PSV'

Toen Mario Götze na zijn mislukte periodes bij Bayern München en Borussia Dortmund begin oktober naar PSV kwam, was er de nodige scepsis over het voormalige Duitse wonderkind. Slechts zestien goals in vijf seizoenen. Veel te weinig voor de aanvaller die in 2016 nog ruim 25 miljoen kostte.

Had Götze nog wel de motivatie om op topniveau te presteren? Was dit wel de juiste aankoop voor PSV? Die twijfels zijn inmiddels verdwenen. Niet alleen scoorde Götze al vier keer, de 28-jarige middenvelder is ook nog eens de meest bepalende speler in Eindhoven als het gaat om passes.

Beste techniek ooit gezien

Ook in Duitsland was er aanvankelijk scepsis over de transfer. "Ik had verwacht dat Mario meer moeilijkheden zou krijgen. Hij heeft de beste techniek die ik ooit heb gezien, maar fysiek had hij het lastig in Duitsland", zegt Jörg Weiler. Hij schreef jaren voor de Duitse krant Bild over Götze tijdens zijn periode bij Borussia Dortmund.

"In Dortmund praat men niet echt meer over Mario, maar ik zie hem op televisie af en toe wel voorbijkomen. Zo te zien zit hij nu op zeventig procent van zijn kunnen. Zijn zelfvertrouwen is groeiende. Vanaf januari wordt hij briljant bij PSV."

Götze is niet warm of koud geworden van de aanvankelijke twijfels. "Je hebt altijd mensen die het leuk vinden of eraan twijfelen. Dat is normaal. Het belangrijkste voor mij is de kijk op mezelf en wat ik doe voor mezelf", zei Götze deze week op een speciaal belegde persbijeenkomst op trainingscentrum De Herdgang.