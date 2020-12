Wekdienst 13/12: Deal or no-deal tussen EU en VK • Catshuisoverleg over corona

Kanaaltunnel - EPA

Goedemorgen! Vandaag is de zelfopgelegde deadline van het VK en de EU om te beslissen of verder praten over een handelsakkoord nog zin heeft. En het kabinet overlegt in het Catshuis over strengere coronamaatregelen. De dag start grijs met wolkenvelden en nevel maar in de loop van de middag kan de zon vanuit het zuiden soms doorbreken. De temperatuur loopt daarbij op naar 7 of 8 graden. Vanavond en vannacht is het bewolkt met regen. Komende week blijft het zacht en wisselvallig.

weer - Weerplaza

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten? Valt het handelsoverleg tussen de Britten en de EU nog te redden? Om 00.00 uur vannacht is de deadline die de Britten hebben gesteld om te beslissen of door onderhandelen nog zin heeft. Zo niet, dan komt er een no-deal-brexit. Die kans is aanzienlijk, want de partijen liggen op drie dossiers nog mijlenver uit elkaar.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland blijft maar stijgen. Waar eerder de vraag was of de maatregelen met Kerst versoepeld konden worden, is de vraag nu vooral of het kabinet niet strenger moet ingrijpen. Daarover overleggen de betrokken ministers vandaag in een extra sessie in het Catshuis.

Voor de meeste vervoersmaatschappijen gaat vandaag een nieuwe dienstregeling in, die vanwege corona op heel wat plekken flink versoberd is. In de treinen van Arriva in Groningen en Friesland is nog meer nieuw: daar is vanaf vandaag geen sprake meer van een eerste en tweede klasse.

Wat heb je gemist? Ook in Duitsland wordt over strengere coronamaatregelen gesproken. Bondskanselier Merkel houdt een ingelast spoedoverleg met de deelstaten. De roep om een landelijke 'harde lockdown' is de afgelopen dagen steeds sterker geworden, nu de besmettingscijfers de hoogte in schieten en ook het dodental snel stijgt. Dát er een landelijke lockdown komt is eigenlijk wel duidelijk, de vraag is alleen wanneer en hoe die eruit gaat zien. Deze week deed Merkel een ongewoon vlammend beroep op alle Duitsers om in de komende weken contacten te minimaliseren, "anders zou het wel eens de laatste Kerst voor opa en oma kunnen zijn", voegde ze er onheilspellend aan toe.

Ander nieuws uit de nacht: Opnieuw jongeren de straat op in Urk, burgemeester toch tevreden: Hij noemt het op Twitter een rustige avond, dankzij de inzet van een groep volwassen Urkers die de jongeren op straat aanspraken. Volgens Omroep Flevoland hadden zich ondanks een samenscholingsverbod toch zo'n honderd jongeren verzameld. Er zou een iemand gearresteerd zijn.

Touringcar op zijn kant in de sloot in Friesland, chauffeur overleden: De buschauffeur van de touringcar die gisteravond in Weidum bij Leeuwarden een sloot in reed, is overleden. Dat meldt de politie. Twee passagiers van de bus raakten gewond. De bus, die werd ingezet als treinvervangend vervoer, raakte een boom en reed de sloot in, waardoor is nog onduidelijk.

Boze Trump-aanhangers demonstreren opnieuw tegen verkiezingsuitslag: Onder hen ook leden van de rechtsextremistische Proud Boys, die met helmen en kogelvrije vesten rondliepen. Volgens de Washington Post zochten ze ook de confrontatie op met tegenstanders van Trump. De politie zou hebben ingegrepen om de partijen uit elkaar te houden.

En dan nog even dit: Het is medewerkers van de dierenambulance gelukt om een reiger te vangen die dagen met een ijzerwerk om zijn snavel rondvloog in Almere Haven. Eerdere pogingen waren mislukt, bericht Omroep Flevoland. Uiteindelijk wisten medewerkers van de dierenambulance Midden-Nederland de vogel van twee kanten te benaderen en hem met een net te vangen. Het ijzerwerk is van zijn snavel geknipt en de schade lijkt mee te vallen. Voor de zekerheid wordt hij wel een poosje geobserveerd in het vogelhospitaal in Naarden. De reiger heeft zeker een week met het rooster om zijn nek rondgevlogen. Het lukte de vogel desondanks wel om te eten, waardoor hij niet ernstig verzwakt was verzwakt.

De reiger met het rooster om z'n nek - Dierenambulance Midden Nederland