Voorstel lockdown Duitsland: winkels en scholen vanaf woensdag dicht

De roep om een landelijke 'harde lockdown' is de afgelopen dagen steeds sterker geworden, omdat de besmettingscijfers de hoogte in schieten en ook het dodental snel stijgt.

In Duitsland houdt bondskanselier Merkel vandaag een ingelast spoedoverleg met de deelstaten over nieuwe strenge coronamaatregelen. In een ontwerpvoorstel staat dat scholen en niet-essentiële winkels bijna vier weken dicht gaan, van aanstaande woensdag, 16 december tot 10 januari. Ook zal werkgevers worden gevraagd in die periode hun personeel thuis te laten werken.

In de dagen erna buitelden ministers van de landelijke regering en de deelstaatregeringen over elkaar heen om te zeggen dat ze het land zo snel mogelijk stil wilden leggen. Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer had er slecht van geslapen, zei hij tegen Der Spiegel. Hij voelde 'woede in zijn buik' en een totale lockdown is volgens hem "de enige kans, om de situatie nog de baas te worden".

Dramatische woorden, zeker voor Duitse begrippen, maar de cijfers geven er aanleiding toe. Nog steeds is de besmettingsgraad er lager dan in Nederland, maar de situatie is nog nooit zo slecht geweest. Vrijdag meldde het Duitse RIVM bijna 30.000 nieuwe besmettingen in één dag, een triest record. Het dodental steeg in een steile lijn naar op het laatst bijna 600 coronadoden in een dag. Experts zeggen bang te zijn voor een derde golf nog voor de tweede gebroken is.

Lockdown van drie weken

Eigenlijk is iedereen die erover gaat, doordrongen van de noodzaak om in te grijpen. Waar het eerder nog ging over een lockdown ná de Kerst, is dat volgens velen nu inmiddels te laat. En Merkel wil nu dus dat de strengere maatregelen woensdag ingaan.

Het Merkel-voorstel is kansrijk. Zelfs de deelstaten met de minste besmettingen, zoals Sleeswijk-Holstein en Mecklenburg-Voorpommeren, willen meedoen.

Discussiepunt blijven de Kerstdagen. Twee weken geleden beloofde Merkel nog dat tien mensen uit verschillende huishoudens bij elkaar mogen komen om Kerst te vieren. Vergeet vooral opa en oma niet, was Merkels boodschap, het mocht geen "Kerst der Eenzaamheid" worden. Inmiddels zet de ene na de andere deelstaat een streep door deze kerst-uitzondering. Ook Merkel is er geen fan meer van, nu het aantal besmettingen blijft groeien.

Ook onder de bevolking is er veel steun voor strengere maatregelen. Volgens een representatieve enquête van onderzoeksbureau Civey is 74 procent van de Duitsers voor een harde lockdown. 21 procent is er tegen. Kritiek komt van ondernemers en de oppositie. Onder meer de liberale FDP pleit voor maatregelen die de detailhandel sparen, zoals bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van FFP2-maskers voor risicogroepen.